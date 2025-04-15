Радий Хабиров вручил госнаграды муниципальным служащим Башкирии

В нашей республике двухуровневая система муниципального управления с сельскими и городскими поселениями доказала свою эффективность. Поэтому мы приняли решение сохранить действующую систему, продолжить лучшие традиции и наработки. Уверен, что и впредь общими усилиями мы будем обеспечивать доступность муниципальных услуг, укреплять инфраструктуру населённых пунктов, сохранять общественную и социальную стабильность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан