Радий Хабиров вручил госнаграды муниципальным служащим Башкирии

В преддверии дня местного самоуправления Радий Хабиров наградил государственными наградами 70 муниципальных служащих Башкортостана. Глава Башкортостана вручил специалистам, руководителям сельских поселений и администраций, а также фермерам почетные грамоты, медали, ордена, звания и благодарности.
Руководитель республики отметил, что представители местной власти решают самые сложные задачи в городах и населенных пунктах. Они поддерживают чистоту и порядок, благоустраивают улицы и дворы, детские и спортивные площадки, взаимодействуют с гражданами, оказывают поддержку участникам СВО и членов их семей.