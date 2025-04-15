Радий Хабиров вручил госнаграды муниципальным служащим Башкирии

В преддверии дня местного самоуправления Радий Хабиров наградил государственными наградами 70 муниципальных служащих Башкортостана. Глава Башкортостана вручил специалистам, руководителям сельских поселений и администраций, а также фермерам почетные грамоты, медали, ордена, звания и благодарности.

Руководитель республики отметил, что представители местной власти решают самые сложные задачи в городах и населенных пунктах. Они поддерживают чистоту и порядок, благоустраивают улицы и дворы, детские и спортивные площадки, взаимодействуют с гражданами, оказывают поддержку участникам СВО и членов их семей.

В нашей республике двухуровневая система муниципального управления с сельскими и городскими поселениями доказала свою эффективность. Поэтому мы приняли решение сохранить действующую систему, продолжить лучшие традиции и наработки. Уверен, что и впредь общими усилиями мы будем обеспечивать доступность муниципальных услуг, укреплять инфраструктуру населённых пунктов, сохранять общественную и социальную стабильность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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