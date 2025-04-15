Депутаты Госсобрания Башкирии утвердили повестку пленарного заседания

Запрет продажи энергетиков и поддержка многодетных семей. Сегодня прошло заседание президиума Госсобрания республики, где утвердили повестку будущего пленарного заседания регионального парламента. В окончательном чтении планируется принять закон о запрете усыновления детей лицами тех стран, где разрешена смена пола.
В реестр национального наследия войдут памятники природы, объекты духовного и культурного наследия – обрядовые праздники, башкирский язык, мед, курай, кумыс и другие. Будут рассмотрены законопроекты о запрете продажи энергетиков в медицинских, образовательных, спортивных организациях и учреждениях культуры. Также депутаты намерены предоставить многодетным родителям и родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, первоочередное право при устройстве на временную работу.
Народные избранники намерены внести в Госдуму России предложении об изменении в Уголовный кодекс страны. Речь о приведении к единообразию трактовки кибермошенничества. Также в ходе заседания президиума прошла церемонии награждения. Почетные грамоты парламента, благодарности и памятные знаки, учрежденные в честь 30-летия, получили работники и ветераны, добившиеся больших успехов в различных отраслях промышленности, в том числе в печати и СМИ. Среди награжденных и главный специалист службы новостей телеканала БСТ Гульдария Юсупова.