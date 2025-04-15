В Уфе лицеистам показали фильмы о героях СВО

Для учащихся Республиканского инженерного лицея-интерната прошел показ фильмов о героях спецоперации из Башкортостана. В рамках кинолектория прошел показ картин «Танец героя», посвященной погибшему при исполнении долга артисту из Сибая Ильнару Хатмуллину, и «Бетеү», рассказывающей историю передачи оберега от бабушки внуку с гуманитарной помощью в зону СВО.

Также дети увидели анимационный фильм «Безбашенный» про Фаниса Хусаинова, который прославился тем, что в одиночку разбил группу противника, захватил вражеский БТР, а после спас своего раненого командира. После просмотра лент прошло выступление лицеистов, а актеры рассказали о съемках.