В Благоварском районе работает центр дошкольного образования, открытый при господдержке

Центр дошкольного образования в селе Языково Благоварского района посещают около сотни дошкольников из соседних деревень и районов. Индивидуальный предприниматель и педагог Линура Тухбатуллина 33 года проработала в школе, а 9 лет назад решила открыть свое дело и получила господдержку.
Научиться читать, писать, считать, а еще решать простые логические задачи и пересказывать тексты. Малыши получают базовые знания, которые пригодятся им за школьной партой в первый год учебы.
Чтобы осуществить свои мечты, нужно хорошо учиться. Ежедневно подготовку посещают десятки дошколят из соседних деревень и даже районов. Кроме математики, письма, сенсорики и развития речи, дети учат и международный язык.
33 года работы в школе и большой багаж опыта позволили Линуре Тухбатуллиной открыть свое дело. Все началось 9 лет назад с аренды кабинета. Тогда же социальный предприниматель получила субсидию по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
В планах – продолжать расширяться, ввести для детей занятия с логопедом и психологом, а соседний кабинет обустроить под открытые занятия и утренники. Сейчас в республике больше 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в них заняты порядка 600 тысяч человек. Это один из лучших показателей по России. Правительство Башкортостана ставит перед собой задачу создать хорошие условия для развития бизнеса в регионе и планомерно движется к ее достижению.