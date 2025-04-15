В Благоварском районе работает центр дошкольного образования, открытый при господдержке

Центр дошкольного образования в селе Языково Благоварского района посещают около сотни дошкольников из соседних деревень и районов. Индивидуальный предприниматель и педагог Линура Тухбатуллина 33 года проработала в школе, а 9 лет назад решила открыть свое дело и получила господдержку.

Научиться читать, писать, считать, а еще решать простые логические задачи и пересказывать тексты. Малыши получают базовые знания, которые пригодятся им за школьной партой в первый год учебы.

Чтобы осуществить свои мечты, нужно хорошо учиться. Ежедневно подготовку посещают десятки дошколят из соседних деревень и даже районов. Кроме математики, письма, сенсорики и развития речи, дети учат и международный язык.

33 года работы в школе и большой багаж опыта позволили Линуре Тухбатуллиной открыть свое дело. Все началось 9 лет назад с аренды кабинета. Тогда же социальный предприниматель получила субсидию по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».