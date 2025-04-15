Федеральные трассы Башкирии приведут в порядок до конца апреля

До конца месяца все федеральные трассы, проходящие по территории Башкортостана, приведут в порядок. Речь идёт прежде всего о ямочном ремонте дорожных дефектов, которые появились после зимней эксплуатации дорог. К примеру, на трассе М-5 предстоит ещё отремонтировать чуть больше двух тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Прежде чем латать яму, необходимо придать ей форму квадрата. Лучший помощник в этом деле — отбойный молоток. Казалось бы, что сложного в ямочном ремонте, но здесь тоже есть свои нюансы, от которых зависит, насколько долго прослужит асфальтовая заплатка.

Это 1467-й километр автодороги М-5 в направлении Самары. Если с противоположной стороны ям нет, там в прошлом году заменили верхние слои асфальтового покрытия, здесь после зимы местами образовались выбоины.

К ямочному ремонту они приступили в середине марта, а ближе к концу месяца начали уже работать горячим асфальтом. На федеральной трассе М-5 предстоит еще устранить дефекты примерно на двух тысячах квадратных метрах дорожного полотна. Всего задействовано шесть бригад.

Фото №1 - Федеральные трассы Башкирии приведут в порядок до конца апреля

Помимо ямочного ремонта, после зимней эксплуатации на федеральных трассах подрядные организации продолжают очищать придорожную полосу от мусора. В этой работе задействовано 17 бригад и 20 единиц техники.

На автомобильных дорогах федерального значения М-7 и Р-240 ямочный ремонт уже завершили. На трассе М-5 все дорожные дефекты, появившиеся после зимы, должны устранить до конца апреля.

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