Федеральные трассы Башкирии приведут в порядок до конца апреля

До конца месяца все федеральные трассы, проходящие по территории Башкортостана, приведут в порядок. Речь идёт прежде всего о ямочном ремонте дорожных дефектов, которые появились после зимней эксплуатации дорог. К примеру, на трассе М-5 предстоит ещё отремонтировать чуть больше двух тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Прежде чем латать яму, необходимо придать ей форму квадрата. Лучший помощник в этом деле — отбойный молоток. Казалось бы, что сложного в ямочном ремонте, но здесь тоже есть свои нюансы, от которых зависит, насколько долго прослужит асфальтовая заплатка.

Это 1467-й километр автодороги М-5 в направлении Самары. Если с противоположной стороны ям нет, там в прошлом году заменили верхние слои асфальтового покрытия, здесь после зимы местами образовались выбоины.

К ямочному ремонту они приступили в середине марта, а ближе к концу месяца начали уже работать горячим асфальтом. На федеральной трассе М-5 предстоит еще устранить дефекты примерно на двух тысячах квадратных метрах дорожного полотна. Всего задействовано шесть бригад.

Помимо ямочного ремонта, после зимней эксплуатации на федеральных трассах подрядные организации продолжают очищать придорожную полосу от мусора. В этой работе задействовано 17 бригад и 20 единиц техники.