В Башкирии стартовала проверка детских и спортивных площадок

В Башкортостане начали проверять детские и спортивные площадки на безопасность. Мониторинг сооружений, расположенных в общественных пространствах, проводится ежегодно. В этом году он пройдет с 14 апреля по 13 мая.
Член Общественной палаты республики Рита Некрасова вместе с представителем администрации Кировского района, членом комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, здравоохранению и взаимодействию Общественной палаты Уфы Вилем Тухватуллиным осмотрели инфраструктуру ряда площадок в Кировском районе столицы.