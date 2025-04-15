В Башкирии 1700 бегунов пробежали Сибайский полумарафон

В республике провели восьмой по счёту Сибайский полумарафон. Он собрал рекордные 1700 участников. Первые весенние старты объединили любителей бега из девяти регионов страны.

Спортсмены преодолели 2 километра, 5, 10 и 21 километр. А днем раньше 400 юных участников пробежали детский старт. В итоге самому младшему бегуну было всего 3 месяца, он преодолел дистанцию вместе с родителями. На трассе работали точки питания с водой и фруктами, профессиональные фотографы, эмоциональную поддержку обеспечивали волонтеры и жители города.