Радий Хабиров наградил лучших муниципальных служащих Башкирии

В преддверии Дня органов местного самоуправления Радий Хабиров вручил государственные награды муниципальным служащим и тем, кто делает жизнь лучше в городах и населенных пунктах. Именно представители местной власти реализуют на практике государственные программы — решают вопросы, связанные с благоустройством, ремонтом дорог и создают комфортные условия для занятий спортом, учёбы и проживания.

К такому всеобщему вниманию Сергей Ившин явно не привык. Мужчина руководит предприятием на северо-востоке региона, которое поставляет крупным производствам древесину. Несколько лет назад он выкупил старые конюшни Дуванского ипподрома и заказал племенных лошадей. Их привлекают к участию в конных скачках в Уфе и Казани. Причем жокеи занимают призовые места.

У меня лошадь бежала буквально два дня назад в Казанском ипподроме, выиграла. А коневодство — это как бы хобби осталось, и я пытаюсь развивать его. Это в первую очередь даёт имя району, и его все знают. Сергей Ившин, индивидуальный предприниматель

Именно тех, кто вносит свой вклад в развитие территорий, чествовали в Колонном зале республики. В преддверии Дня местного самоуправления Радий Хабиров наградил государственными наградами 70 муниципальных служащих Башкортостана и предпринимателей.

В нашей республике двухуровневая система муниципального управления с сельскими и городскими поселениями доказала свою эффективность. Поэтому мы приняли решение сохранить действующую систему, продолжить лучшие традиции и наработки. Уверен, что и впредь общими усилиями мы будем обеспечивать доступность муниципальных услуг, укреплять инфраструктуру населённых пунктов, сохранять общественную и социальную стабильность. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Они поддерживают чистоту и порядок, благоустраивают улицы и дворы, детские и спортивные площадки, взаимодействуют с гражданами, следят за состоянием дорог и коммунальных сетей. Оказывают поддержку участникам СВО и членам их семей.

И в ЛНР, и в ДНР ездила, сопровождала груз, своих ребят сама посещала. Мы работаем 24/7 только для людей, бывает так, что бывает ночуешь на работе. В этом году у нас сдается Темясовский краеведческий музей, капитальный ремонт. Айгуль Байрамгулова, глава Темясовского сельсовета Баймакского района

Также мы работаем с неблагополучными семьями, семьями, которые попали в трудные жизненные ситуации, работаем с несовершеннолетними детьми. По-моему, наша работа самая нужная и для населения. Мне кажется, местное самоуправление на местах — оно нужно. Гульшат Магафурова, специалист администрации Байгильдинского сельсовета Нуримановского района

День органов местного самоуправления — относительно молодой профессиональный праздник, который учредили 13 лет назад. Однако корни уходят в 18 век, когда 21 апреля 1785 года Екатерина II издала Жалованную грамоту городам. Документ стал основой формирования российского законодательства в области местного самоуправления и расширил права жителей для участия в собраниях и сходах, а также в принятии решений по самым разным общественным вопросам.