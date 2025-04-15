Радий Хабиров наградил лучших муниципальных служащих Башкирии

В преддверии Дня органов местного самоуправления Радий Хабиров вручил государственные награды муниципальным служащим и тем, кто делает жизнь лучше в городах и населенных пунктах. Именно представители местной власти реализуют на практике государственные программы — решают вопросы, связанные с благоустройством, ремонтом дорог и создают комфортные условия для занятий спортом, учёбы и проживания.
К такому всеобщему вниманию Сергей Ившин явно не привык. Мужчина руководит предприятием на северо-востоке региона, которое поставляет крупным производствам древесину. Несколько лет назад он выкупил старые конюшни Дуванского ипподрома и заказал племенных лошадей. Их привлекают к участию в конных скачках в Уфе и Казани. Причем жокеи занимают призовые места.
Именно тех, кто вносит свой вклад в развитие территорий, чествовали в Колонном зале республики. В преддверии Дня местного самоуправления Радий Хабиров наградил государственными наградами 70 муниципальных служащих Башкортостана и предпринимателей.
Они поддерживают чистоту и порядок, благоустраивают улицы и дворы, детские и спортивные площадки, взаимодействуют с гражданами, следят за состоянием дорог и коммунальных сетей. Оказывают поддержку участникам СВО и членам их семей.
День органов местного самоуправления — относительно молодой профессиональный праздник, который учредили 13 лет назад. Однако корни уходят в 18 век, когда 21 апреля 1785 года Екатерина II издала Жалованную грамоту городам. Документ стал основой формирования российского законодательства в области местного самоуправления и расширил права жителей для участия в собраниях и сходах, а также в принятии решений по самым разным общественным вопросам.
Работа муниципального служащего заключается в умении чувствовать и слышать чужие проблемы и решать их эффективно на местах. Главное — оставаться неравнодушным к беде.