В Уфе увековечили память погибшего участника СВО Зинура Баталова

В Демском районе увековечили память участника СВО Зинура Баталова, который погиб при исполнении воинского долга. На стене дома, в котором жил боец, установили мемориальную доску. Участие в открытии которой приняли участие родственники солдата, друзья, представители администраций Демского и Ленинского районов.

Зинур Баталов в 2024-м, подписав контракт, ушел на фронт вслед за сыном и погиб в прошлом году. Указом Президента страны уфимец был посмертно награжден Орденом Мужества. Боец всегда старался приходить на помощь братьям по оружию.