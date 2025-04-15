В Башкирии показали, как пластик получает вторую жизнь

В Благовещенске открылся «Дом полимеров». Это образовательно-просветительское пространство компании «Сибур». Миссия проекта — познакомить аудиторию с достижениями нефтегазовой и химической отрасли и пробудить интерес к профессии у школьников. Посещение экспозиции бесплатное, она будет открыта до 27 апреля в городском дворце культуры.

Потушить факельное сжигание или запустить процесс газофракционирования может любой посетитель Дома полимеров. Самое масштабное образовательное пространство в стране было открыто два года назад в Москве в рамках форума «Россия». Проект представляет компания «Сибур». Отныне он реализуется в новом формате. Выставка стала передвижной и открывается в разных городах, где представлена компания.

Я думаю, что для многих не секрет, что здесь, в Благовещенске, компания «Сибур» представлена производством «Полиэф». Это одно из крупнейших в стране производств терефталевой кислоты, ПЭТ, это сложные слова. На самом деле, то, из чего изготавливаются те же самые полиэтиленовые бутылки, которыми мы пользуемся каждый день. Максим Винокуров, старший администратор экспозиции «Дом полимеров»

Миссия проекта — рассказать о достижениях нефтегазохимической отрасли. Выставка интерактивная — здесь можно потрогать полимеры, услышать звуки завода, узнать, как маленькая гранула становится предметом нашего быта. А главное, как, работая со сложными веществами, заботиться об экологии. На заводе «Полиэф», к примеру, производится полимер вивилен, на 30% состоящий из вторичного сырья.

Мы даем пластику вторую жизнь. Для обычных людей продукт, который они употребили, и появилась пустая бутылка, летит на свалку. А для нас это не отходы, а ценное сырье. Мы его доочищаем, перерабатываем. Даем степень очистки для пищевого назначения, вовлекаем продукт и производим разные виды упаковки. Павел Романенко, генеральный директор предприятия «Полиэф»

А еще Дом полимеров будет интересен школьникам. Здесь дети смогут изучать химию, не сидя на уроке, а присутствуя в атмосфере.

Я бы сказала, что это образовательная экскурсия, которая особенно интересна для ребят. Здесь простым языком рассказывают об окружающем мире. О новых технологиях компании «Сибур», которые участвуют в производстве многих товаров. Ольга Зырянова, начальник управления образования Благовещенского района