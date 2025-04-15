В Башкирии показали, как пластик получает вторую жизнь

В Благовещенске открылся «Дом полимеров». Это образовательно-просветительское пространство компании «Сибур». Миссия проекта — познакомить аудиторию с достижениями нефтегазовой и химической отрасли и пробудить интерес к профессии у школьников. Посещение экспозиции бесплатное, она будет открыта до 27 апреля в городском дворце культуры.
Потушить факельное сжигание или запустить процесс газофракционирования может любой посетитель Дома полимеров. Самое масштабное образовательное пространство в стране было открыто два года назад в Москве в рамках форума «Россия». Проект представляет компания «Сибур». Отныне он реализуется в новом формате. Выставка стала передвижной и открывается в разных городах, где представлена компания.
Миссия проекта — рассказать о достижениях нефтегазохимической отрасли. Выставка интерактивная — здесь можно потрогать полимеры, услышать звуки завода, узнать, как маленькая гранула становится предметом нашего быта. А главное, как, работая со сложными веществами, заботиться об экологии. На заводе «Полиэф», к примеру, производится полимер вивилен, на 30% состоящий из вторичного сырья.
А еще Дом полимеров будет интересен школьникам. Здесь дети смогут изучать химию, не сидя на уроке, а присутствуя в атмосфере.
Посетить Дом полимеров в ГДК можно до 27 апреля. Экспозиция бесплатная и открыта каждый день с 10 до 19 часов. Экскурсии проводят гиды из Москвы. На групповой визит можно записаться на сайте домполимеров.рф.