Победитель «Наука. Территория героев» проходит стажировку в Уфе

Победитель пятого сезона проекта «Наука. Территория героев» проходит стажировку в Евразийском НОЦ мирового уровня. Тимофей Ковалёв, ученик 10 класса Псковского технического лицея, знаток физики, победитель и призер множества олимпиад, участник научных программ образовательного центра «Сириус».
Это первый визит мальчика в Уфу. Одной из локаций, по которой школьнику провели экскурсию, стал Уфимский университет науки и технологий, ранее он успел ознакомиться с межвузовским кампусом и передовой инженерной школой.
Из более чем 20 тысяч участников проекта «Наука. Территория героев» юный физик занял 2 место и получил возможность стажироваться в научном центре республики. Евразийский НОЦ не в первый раз приглашает на стажировку школьников из разных регионов.