В Башкирии запустили акцию в память о ветеранах

Атайсал в переводе с башкирского на русский звучит как «отчий дом», «дом отца». Я начал интересоваться, кто же построил тот дом, в котором я с семьей живу сейчас. Оказалось, что значительный вклад в постройку внес мой прадедушка Сабирьян Забихуллин, участник Великой Отечественной войны. Я со своей семьей установлю данную табличку именно на том доме, куда мой прадедушка внёс свой вклад, свой атайсал.

Айнур Забихуллин