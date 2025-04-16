В Башкирии запустили акцию в память о ветеранах

Руководитель благотворительного дома «Аиша» и участник проекта «Атайсал» Айнур Забихуллин приглашает желающих принять участие в акции «Память жива – пока помнят». Проект посвящён 80-летию со Дня Победы.
Как сообщает ИА «Башинформ», суть акции состоит в том, чтобы украсить дома, которые построили или в которых жили участники Великой Отечественной войны, информационными табличками. Выполнена табличка в цветах башкирского флага. На ней, помимо данных о ветеране, логотипы 80-летия Великой Победы и проекта «Атайсал».