В Башкирии 74-летняя женщина стала жертвой пожара

Пожар произошел в бревенчатом жилом доме в ночь на 16 апреля в деревне Талалаевка Стерлитамакского района. На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России и добровольцы, которые смогли потушить возгорание площадью 24 кв.м.

К сожалению, во время ликвидации пожара была найдена погибшая 74-летняя женщина. По данным дознавателя МЧС, в момент возгорания в доме находились дочь и двое внуков бабушки, которые смогли выбраться на улицу.