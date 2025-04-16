В Башкирии зафиксированы 3 смертельных пожара за сутки

По улице Островского в Янауле горел частный дом, в ходе тушения в одной из комнат огнеборцы обнаружили тело мужчины. Причина пожара устанавливается.

Ещё двое: мужчина и женщина погибли при возгорании частного дома в селе Благовар. К тушению привлекались 17 специалистов и 6 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России.