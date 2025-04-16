В Уфе женщина подожгла машину бывшей свекрови

Подожгла автомобиль и набросилась на бывшую свекровь. Уфимка из чувства мести к родителям экс-супруга облила капот их машины горючей жидкостью, после чего подожгла. Инцидент попал в объектив камеры домофона многоэтажки на проспекте Октября.
Выяснилось, что эта история возмездия тянется уже несколько лет. И ранее поджигательница нападала с ножом на жену владельца сгоревшего автомобиля. В этот раз, дождавшись её у подъезда, вновь набросилась уже с кулаками.
Поджигательницу задержали на месте происшествия, сейчас её допрашивают в отделе МВД. В отношении 36-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Подробности этой истории смотрите в следующих выпусках новостей.