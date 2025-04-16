Правительство Башкирии обсудило развитие Белорецкого района

В Белорецком районе прошло выездное заседание Правительства республики. Премьер-министр Андрей Назаров и руководители региональных ведомств обсудили вопросы социально-экономического развития. Разработана дорожная карта, предусматривающая комплекс мероприятий до 2029 года.
В частности, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных социальных и инфраструктурных объектов. Речь про образование, культуру, спорт и ЖКХ. Кроме того, члены правительства пообщались с предпринимателями и представителями промышленного сектора, чтобы выявить направления, которые требуют поддержки региональных властей.
Решение многих вопросов находится на контроле Главы Башкортостана. Также в числе запланированных мероприятий — строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ломовка и социально-культурного центра в селе Зуяково, проект Центра развития парашютного спорта.
Прорабатываются возможности возведения полилингвального образовательного центра в селе Усмангали и размещения школы в здании бывшего филиала Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Вопросы объектов образования в числе приоритетных.