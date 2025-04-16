Правительство Башкирии обсудило развитие Белорецкого района

В Белорецком районе прошло выездное заседание Правительства республики. Премьер-министр Андрей Назаров и руководители региональных ведомств обсудили вопросы социально-экономического развития. Разработана дорожная карта, предусматривающая комплекс мероприятий до 2029 года.

В частности, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных социальных и инфраструктурных объектов. Речь про образование, культуру, спорт и ЖКХ. Кроме того, члены правительства пообщались с предпринимателями и представителями промышленного сектора, чтобы выявить направления, которые требуют поддержки региональных властей.