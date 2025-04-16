В Башкирии врачи вернули к жизни девушку с тяжелой травмой позвоночника

27-летняя пациентка попала в больницу с повреждениями позвоночника и спинного мозга, а также с множественными переломами ребер и грудины после ДТП, которое произошло на неоживленном участке дороги. Она была найдена лишь через два часа после инцидента, что усугубило ее состояние.