В Башкирии врачи вернули к жизни девушку с тяжелой травмой позвоночника

Нейрохирурги Туймазинской больницы вернули к полноценной жизни девушку, которая получила серьезные травмы позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии врачи вернули к жизни девушку с тяжелой травмой позвоночника

27-летняя пациентка попала в больницу с повреждениями позвоночника и спинного мозга, а также с множественными переломами ребер и грудины после ДТП, которое произошло на неоживленном участке дороги. Она была найдена лишь через два часа после инцидента, что усугубило ее состояние.

Бригада хирургов провела пациентке транспедикулярную фиксацию позвоночника — высокотехнологичную операцию, которая требует высокой точности и профессионализма. Во время процедуры нейрохирурги использовали шесть специальных имплантов- транспедикулярных винтов и стержней, которые позволили зафиксировать и стабилизировать поврежденные позвонки в анатомически правильном положении.

пресс-служба Минздрава РБ

Процедура проводилась под рентгеновским контролем, что обеспечивало высокую степень безопасности, поскольку любое неверное действие могло привести к повреждению спинного мозга.

После успешного вмешательства у пациентки восстановились двигательные функции. Она была выписана из стационара и направлена в специализированное учреждение для продолжения реабилитации.

Фото: Минздрав РБ.

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии