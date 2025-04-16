В Башкирии врачи вернули к жизни девушку с тяжелой травмой позвоночника

Нейрохирурги Туймазинской больницы вернули к полноценной жизни девушку, которая получила серьезные травмы позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.
27-летняя пациентка попала в больницу с повреждениями позвоночника и спинного мозга, а также с множественными переломами ребер и грудины после ДТП, которое произошло на неоживленном участке дороги. Она была найдена лишь через два часа после инцидента, что усугубило ее состояние.
Процедура проводилась под рентгеновским контролем, что обеспечивало высокую степень безопасности, поскольку любое неверное действие могло привести к повреждению спинного мозга.
После успешного вмешательства у пациентки восстановились двигательные функции. Она была выписана из стационара и направлена в специализированное учреждение для продолжения реабилитации.
Фото: Минздрав РБ.