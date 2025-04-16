В Уфе произошел пожар в многоквартирном доме: есть пострадавшие

В Уфе произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадали двое жильцов. По данным регионального МЧС, спасатели эвакуировали 13 человек.

Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Черниковской. Прибывшие на место происшествия огнеборцы начали выводить жильцов из постройки: шесть из них спасли с помощью пожарных лестниц.

В результате инцидента 47-летняя женщина получила сильные ожоги на 45% тела, а 46-летний мужчина пострадал от отравления дымом. В настоящий время они находятся в реанимации.

Площадь горения составила 10 кв.м. Для ликвидации возгорания были задействованы 22 специалиста и 8 единиц техники.