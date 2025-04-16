В Башкирии пьяный водитель посадил за руль нетрезвого приятеля

В Башкирии владелец автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии, решил доверить управление своему пьяному другу. Однако их поездка оказалась недолгой. Благодаря бдительности местного жителя, который сообщил об инциденте в чат-бот ГАИ, инспекторы Архангельского района задержали нарушителей. Мужчины передвигались на белом «Киа Рио» по автодороге Муллакаево – Бейсово.

За рулем находился 43-летний местный житель, а 36-летний владелец автомобиля сидел на пассажирском сиденье. По словам водителя, они вместе отмечали день рождения родственника. При проведении освидетельствования выяснилось, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составил 1,406 мг/л, что в десять раз превышает допустимые нормы.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по нескольким статьям. Автомобиль поместили на штрафстоянку.