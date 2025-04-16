Радий Хабиров сообщил о реконструкции парка «Баланово» в Уфе

В следующем году начнется реконструкция уфимского парка Баланово. Об этом сообщил Радий Хабиров во время своего рабочего визита в Демский район. Лесопарковая зона — излюбленное место прогулок горожан и площадка для занятий спортом. Велодорожка протяжённостью 1,5 км в зимнее время используется как трасса для лыжных тренировок, летом дети занимаются спортивным ориентированием.