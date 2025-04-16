В Башкирии откроют шесть новых поликлиник

До конца года в Башкортостане откроют шесть новых поликлиник. Всё это в рамках национального проекта, по уровню достижения которого республика — в лидерах по стране. Одно из медучреждений сейчас строится в райцентре Аскинского района. Внедрение нового корпуса в работу позволит увеличить пропускную способность поликлиники, к которой прикреплено более 17 тыс. человек.

А ведь в здании всего-то два этажа. Оснащена поликлиника будет не хуже городских — всё по последним требованиям. Просторные кабинеты и широкие коридоры. Здание соединят со старым хирургическим корпусом, так что больных можно будет привозить на обследование в комфортных условиях.

Поликлиника будет полностью автономна. Здесь будет отдельная котельная, своя теплотрасса, локальные очистные сооружения и собственная система пожаротушения. Для экстренной ситуации здесь предусмотрены вот такие емкости, каждая из которых вместит в себя по 120 кубометров воды.

Новый корпус поликлиники начали строить в конце прошлого года. На сегодня степень готовности объекта — чуть больше 30%. Впрочем, самые сложные этапы работы позади, говорят рабочие. Не сбавляя темпов, подрядчики с уверенностью говорят: достроят точно в срок.

Новый корпус поможет разгрузить существующий как минимум в полтора раза. Сегодня среднесуточная пропускная способность поликлиники — 225 человек. С вводом нового здания принимать смогут более 300. По словам врачей, часть мест подготовят для узких специалистов.