Хоккеистки «Агидели» вернулись в Уфу с кубком ЖХЛ

Сегодня домой вернулись хоккеистки «Агидели». В пятый раз в истории они привезли в столицу республики кубок ЖХЛ. Этот сезон в лиге вообще получился особенным: он прошел под знаком празднования 30-летия женского хоккея в России.

Теплая встреча в аэропорту. Шестикратных чемпионок России здесь ждали. Среди встречающих – болельщики, родные и близкие, представители клуба. В пятый раз хоккеистки «Агидели» привозят кубок ЖХЛ в Уфу.

Финал кубка ЖХЛ завершился стремительно: «Агидель» уверенно выиграла серию с клубом из Санкт-Петербурга «Динамо-Нева» в четырех матчах и вернула себе чемпионский титул. Труднее складывались поединки полуфинала против красноярской «Бирюсы». Тогда соперницам понадобился решающий, седьмой матч. Всего позади десять сезонов, в шести из которых уфимская команда становилась лучшей в России.

По ходу четвертой встречи с «Динамо-Невой» уфимки и вовсе проигрывали 0:2. Но во втором и третьем периодах они переломили ход матча и выиграли 5:2. Сначала заветный трофей над головой подняли те, для кого это чемпионство стало первым в карьере. Только затем к кубку прикоснулись остальные.

В концовке встречи Илона Маркова получила повреждение и пропустила церемонию награждения, но сейчас с хоккеисткой все хорошо. Автором золотой шайбы «Агидели» стала Ксения Тюрина. На ее счету победный гол в матче.

Все это время на скамейке девушек поддерживала Полина Лучникова. Хоккеистка не смогла сыграть в полуфинальной серии из-за травмы, но осталась с командой и встала на тренерский мостик.