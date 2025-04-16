В Уфе проходит «Мемориал Старцева» по шахматам

Уфа принимает всероссийские соревнования по шахматам. 10-дневный «Мемориал Старцева» открыла дисциплина «Быстрые шахматы», или же этап «РАПИД Гран-при России». В ней принимают участие 145 спортсменов с разным рейтингом.

Следом стартовал этап блиц. Также проходит классический кубок России по шахматам среди мужчин. Соревнования посвящены Владимиру Старцеву. В качестве игрока он стал чемпионом Башкортостана и завоевал второе место на чемпионате мира среди любителей. Тренерской деятельности он посвятил более 20 лет и воспитал ведущих шахматистов региона.