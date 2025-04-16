В Уфе проходит «Мемориал Старцева» по шахматам

Уфа принимает всероссийские соревнования по шахматам. 10-дневный «Мемориал Старцева» открыла дисциплина «Быстрые шахматы», или же этап «РАПИД Гран-при России». В ней принимают участие 145 спортсменов с разным рейтингом.
Начинающие шахматисты смогли встретиться за доской со своими кумирами, признанными гроссмейстерами. Всего состоялось 11 туров.
Следом стартовал этап блиц. Также проходит классический кубок России по шахматам среди мужчин. Соревнования посвящены Владимиру Старцеву. В качестве игрока он стал чемпионом Башкортостана и завоевал второе место на чемпионате мира среди любителей. Тренерской деятельности он посвятил более 20 лет и воспитал ведущих шахматистов региона.