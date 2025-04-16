В Уфе прошли региональные соревнования по эстетической гимнастике

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой принял региональные соревнования по эстетической гимнастике. На первенстве Башкортостан был представлен тремя клубами из города Мелеуз, а также сёл Бураево и Чекмагуш.
В открытом республиканском турнире участие также приняли другие субъекты России: Свердловская, Самарская и Челябинская области, Пермский край. Свои номера показали спортсменки в возрасте от четырёх лет и старше.
Также в отдельную категорию выделили девушек, выступающих по программе мастеров спорта. Лучшие из них получили не только медали, но и возможность попасть в состав сборной Башкортостана. Гимнастки представят регион на первенстве Приволжского федерального округа.