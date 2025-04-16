В Башкирии прошел фестиваль боевых искусств Зауралья

В селе Аскарово состоялся фестиваль боевых искусств Зауралья. Он собрал более 200 юных спортсменов. Состязания прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Батыр».
На татами вышли сильнейшие бойцы спортклубов из Абзелиловского, Зилаирского и Зианчуринского районов республики, из Сибая, а также из Магнитогорска. Смогли проверить свои силы и юные спортсмены детско-юношеской школы района.
В рамках мероприятия состоялось совещание о поддержке и развитии боевых искусств. Тренеры говорили о том, как мотивировать молодежь. Также наставники отметили важность создания инклюзивных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам фестиваля в пятерку сильнейших клубов единоборств вошли коллективы из Аскарово, Сибая, Абзелиловского района, Ташбулатово.