В Дёмском районе Уфы реконструируют крупный парк

В следующем году начнется реконструкция уфимского парка «Баланово». Об этом сообщил Радий Хабиров во время своего рабочего визита в Дёмский район. Лесопарковая зона – излюбленное место прогулок горожан и площадка для занятий спортом. Однако территория нуждается в инфраструктурном благоустройстве. Работы по обновлению парка будут проходить поэтапно в течение трех лет.

В парке глава республики практически сразу столкнулся с местными жителями. И это неудивительно. Баланово – любимое место для прогулок. Кругом насаждения и большая территория. Однако здесь не хватает скамеек, освещения и других объектов для комфортного отдыха, о чем демчане и сообщили Радию Хабирову. Руководитель региона ответил, что благоустройство начнется уже в следующем году.

Еще одно направление, которым славится Баланово, – тренировки. Здесь разместились лыжные базы спортивных школ №5 и №7. Среди детей много призеров и победителей разных соревнований. Велодорожка протяжённостью 1,5 км в зимнее время используется как трасса для лыжных тренировок, летом дети занимаются спортивным ориентированием. Практически каждый их день проходит в парке.

Радий Хабиров предложил благоустроить парк в два этапа. Первый – это создание велосипедной и беговой дорожек, лабиринтов, строительство детской и спортивной площадок, сцены с амфитеатром. Позднее в парке планируют открыть спорткомплекс и бассейн.

В следующем году начнём масштабную реконструкцию. Она займёт минимум три года, зато жители Дёмы получат прекрасный, высочайшего уровня лесопарк, где смогут безопасно, спокойно, с комфортом гулять и взрослые, и молодые люди, и мамы с детьми. Поэтому продолжаем эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в Деме Радий Хабиров осмотрел сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и памяти всех павших в боях за Родину. Он был заложен более полувека назад. В прошлом году, можно сказать, он получил вторую жизнь. В сквере была проведена масштабная реконструкция, и территория стала знаковым местом района. Немаловажно, что обновился парк в преддверии 80-й годовщины Победы.

Я помню, в каком состоянии было это место. Сейчас неплохо сделали. Дёмский район хорошо развивается. Здесь живут замечательные люди, много молодых семей. Приводим территорию в порядок, но в то же время есть ещё над чем работать. Жители очень просят школу и поликлинику. Это наш долг. Для нас очень важно, чтобы люди здесь чувствовали себя комфортно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан