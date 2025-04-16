В Дёмском районе Уфы реконструируют крупный парк

В следующем году начнется реконструкция уфимского парка «Баланово». Об этом сообщил Радий Хабиров во время своего рабочего визита в Дёмский район. Лесопарковая зона – излюбленное место прогулок горожан и площадка для занятий спортом. Однако территория нуждается в инфраструктурном благоустройстве. Работы по обновлению парка будут проходить поэтапно в течение трех лет.
В парке глава республики практически сразу столкнулся с местными жителями. И это неудивительно. Баланово – любимое место для прогулок. Кругом насаждения и большая территория. Однако здесь не хватает скамеек, освещения и других объектов для комфортного отдыха, о чем демчане и сообщили Радию Хабирову. Руководитель региона ответил, что благоустройство начнется уже в следующем году.
Еще одно направление, которым славится Баланово, – тренировки. Здесь разместились лыжные базы спортивных школ №5 и №7. Среди детей много призеров и победителей разных соревнований. Велодорожка протяжённостью 1,5 км в зимнее время используется как трасса для лыжных тренировок, летом дети занимаются спортивным ориентированием. Практически каждый их день проходит в парке.
Радий Хабиров предложил благоустроить парк в два этапа. Первый – это создание велосипедной и беговой дорожек, лабиринтов, строительство детской и спортивной площадок, сцены с амфитеатром. Позднее в парке планируют открыть спорткомплекс и бассейн.
Также в Деме Радий Хабиров осмотрел сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и памяти всех павших в боях за Родину. Он был заложен более полувека назад. В прошлом году, можно сказать, он получил вторую жизнь. В сквере была проведена масштабная реконструкция, и территория стала знаковым местом района. Немаловажно, что обновился парк в преддверии 80-й годовщины Победы.
В этом году в сквере планируют обустроить мемориал. Его посвятят памяти воинов-интернационалистов, локальных войн и бойцов специальной военной операции.