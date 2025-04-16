В Уфе прошёл республиканский форум «Управдом»

Хотелось бы выяснить в отношении капитального ремонта нашего дома. Мы уже несколько лет бьемся, и нас отфутболивают – то туда, то сюда. Мы хотим добиться справедливости, конечно.

Виктор Тимофеев, председатель совета по дому №95 по проспекту Октября в г. Уфе