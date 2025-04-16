В Уфе прошёл республиканский форум «Управдом»

Более тысячи участников. В Уфе на площадке Конгресс-холла «Торатау» прошёл республиканский форум «Управдом». Старшие многоквартирных домов, представители бизнеса и власти обсуждали накопившиеся проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Это вопросы благоустройства, разговоры о повышении цен за капремонт и обслуживании ресурсоснабжающих компаний, условий жизни и многое другое.

Уже 15 лет Виктор Тимофеев и жильцы дома по проспекту Октября, 95 в Уфе бьют тревогу из-за многочисленных трещин на фасаде пятиэтажки, в подъезде и 17 квартирах. Из-за сильного ветра комнаты продуваются сквозь мелкие щели. Косметический ремонт не решает проблему. Весной дом и вовсе ходит ходуном. Люди во всём винят владельцев нежилых помещений на первом этаже, где расположены магазины. Собственники недвижимости, по словам жильцов, вырыли подвал глубиной более двух метров.

Хотелось бы выяснить в отношении капитального ремонта нашего дома. Мы уже несколько лет бьемся, и нас отфутболивают – то туда, то сюда. Мы хотим добиться справедливости, конечно.

Виктор Тимофеев, председатель совета по дому №95 по проспекту Октября в г. Уфе

Виктор Тимофеев, как и многие старшие по жилым домам, приехал в Уфу решить накопившиеся вопросы на региональном форуме «Управдом». В этом году на площадке Конгресс-холла «Торатау» собрались более тысячи человек из разных уголков республики. Самые инициативные граждане и те, кому не безразличны вопросы, связанные с состоянием многоквартирных домов и большими платежами за услуги ЖКХ, могут напрямую обратиться к специалистам профильного ведомства и ресурсоснабжающих организаций. Третий год подряд для участников организуют консультационный центр.

Здесь у нас и регоператоры, и ресурсоснабжающие организации, и фонд «Защитники Отечества». В прошлом году больше 200 человек обратилось с вопросами на консультационных столах.

Вилорий Угаров, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошёл республиканский форум «Управдом»

У каждого участника форума есть свой вопрос. Кто-то желает, чтобы территория их дома попала в программу «Башкирские дворики». Они интересуются, как правильно в неё заявиться, эффективно управлять многоквартирным домом и не только.

Острые вопросы – это самое важное, это повышение эффективности деятельности управляющих компаний, которые должны обеспечить качественное выполнение услуг, чтобы в штате работали профессиональные люди, чтобы была необходимая вся техника для того, чтобы повысить качество предоставляемых услуг. Сегодня наиболее количество вопросов и претензий у жителей к этому качеству.

Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Одна из обсуждаемых тем – повышение платы за капитальный ремонт. Эксперты подчеркивают: нынешних взносов недостаточно, чтобы быстро накопить нужную сумму для проведения работ. По словам чиновников, в Башкортостане одни из самых низких платежей по стране. Последние годы тариф не повышался, а вот цены на те же стройматериалы взлетели в несколько раз.

Все прекрасно понимают, что нужно увеличивать, и все поддерживают эту идею, что должна быть системная работа, а не через 2-3 года, не такими скачками. Самое главное, чтобы жильцы активно участвовали в контроле.

Анатолий Дубовский, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан

Региональный форум «Управдом» стал ежегодным по инициативе Главы Башкортостана с 2019 года. Ранее подобные встречи проводили по собственному желанию и согласованию с жителями лишь в отдельных муниципалитетах. Такой формат диалога важен для всех сторон. Особенно – для граждан, которые хотят жить в комфорте и безопасности.

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