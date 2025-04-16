В Уфе прошёл республиканский форум «Управдом»

Более тысячи участников. В Уфе на площадке Конгресс-холла «Торатау» прошёл республиканский форум «Управдом». Старшие многоквартирных домов, представители бизнеса и власти обсуждали накопившиеся проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Это вопросы благоустройства, разговоры о повышении цен за капремонт и обслуживании ресурсоснабжающих компаний, условий жизни и многое другое.
Уже 15 лет Виктор Тимофеев и жильцы дома по проспекту Октября, 95 в Уфе бьют тревогу из-за многочисленных трещин на фасаде пятиэтажки, в подъезде и 17 квартирах. Из-за сильного ветра комнаты продуваются сквозь мелкие щели. Косметический ремонт не решает проблему. Весной дом и вовсе ходит ходуном. Люди во всём винят владельцев нежилых помещений на первом этаже, где расположены магазины. Собственники недвижимости, по словам жильцов, вырыли подвал глубиной более двух метров.
Виктор Тимофеев, как и многие старшие по жилым домам, приехал в Уфу решить накопившиеся вопросы на региональном форуме «Управдом». В этом году на площадке Конгресс-холла «Торатау» собрались более тысячи человек из разных уголков республики. Самые инициативные граждане и те, кому не безразличны вопросы, связанные с состоянием многоквартирных домов и большими платежами за услуги ЖКХ, могут напрямую обратиться к специалистам профильного ведомства и ресурсоснабжающих организаций. Третий год подряд для участников организуют консультационный центр.
У каждого участника форума есть свой вопрос. Кто-то желает, чтобы территория их дома попала в программу «Башкирские дворики». Они интересуются, как правильно в неё заявиться, эффективно управлять многоквартирным домом и не только.
Одна из обсуждаемых тем – повышение платы за капитальный ремонт. Эксперты подчеркивают: нынешних взносов недостаточно, чтобы быстро накопить нужную сумму для проведения работ. По словам чиновников, в Башкортостане одни из самых низких платежей по стране. Последние годы тариф не повышался, а вот цены на те же стройматериалы взлетели в несколько раз.
Региональный форум «Управдом» стал ежегодным по инициативе Главы Башкортостана с 2019 года. Ранее подобные встречи проводили по собственному желанию и согласованию с жителями лишь в отдельных муниципалитетах. Такой формат диалога важен для всех сторон. Особенно – для граждан, которые хотят жить в комфорте и безопасности.