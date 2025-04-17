В Башкирии с 18 апреля вводят особый режим

Будут организованы рейды в местах отдыха граждан, на территориях СНТ и ОНТ, разъяснительные работы по соблюдению требований пожарной безопасности. Также будут разработаны алгоритмы действий для экстренной эвакуации населения, детей с объектов оздоровления, расположенных в лесных массивах.