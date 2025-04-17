В Башкирии с 18 апреля вводят особый режим

В Башкирии с 18 апреля вводят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром правительства республики Андреем Назаровым.
Администрации муниципалитетов обязуют провести ряд мер по обеспечению пожарной безопасности.
В период действия противопожарного режима запрещается разведение костра на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садовых и огороднических некоммерческих товариществ.
Будут организованы рейды в местах отдыха граждан, на территориях СНТ и ОНТ, разъяснительные работы по соблюдению требований пожарной безопасности. Также будут разработаны алгоритмы действий для экстренной эвакуации населения, детей с объектов оздоровления, расположенных в лесных массивах.
За нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:
– для граждан – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
– для должностных лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;
– для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;
– для юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.