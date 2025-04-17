В Башкирии сотрудники пансионата мучили старушку

Прокуратура Башкирии проверяет пансионат в Благовещенске после информации в СМИ о ненадлежащем уходе за постояльцами.

Организация располагается в двухэтажном здании и предоставляет услуги по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. Известно, что 71-летняя пенсионерка не получала надлежащий уход и страдала в стенах учреждения.