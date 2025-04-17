В Уфе обсудили новые законы: семейная ипотека, кибербезопасность, ветераны СВО

Борьба с кибермошенниками, защита персональных данных, индексация социальных выплат — ряд новых законопроектов вступили в силу в апреле. Льготная ставка до 6% годовых по семейной ипотеке распространена на покупку вторичных квартир в местностях, где строится не более двух новостроек.

В этот список вошли 14 городов Башкортостана: Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, Янаул, Агидель, Межгорье, Кумертау, Салават и Сибай. Так и другие нововведения обсудили в Уфе на встрече депутата Госдумы Ирины Панькиной с представителями СМИ. Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о придании статуса ветерана боевых действий священнослужителям, участвовавшим в СВО.