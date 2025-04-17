В Башкирии ликвидировали 13 случаев горения сухой травы

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за прошедшие сутки было ликвидировано 13 случаев возгорания сухой травы. В частности, пожары потушили в Дюртюлинском, Гафурийском, Благоварском (2), Баймакском, Бирском, Учалинском (2), Хайбулинском, Бакалинском, Миякинском, Краснокамском и Кармаскалинском районах. Общая площадь пожаров составила 18 га.