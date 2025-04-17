В Башкирии ситуация с паводком находится на контроле

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о паводковой ситуации в регионе.

Фото №1 - В Башкирии ситуация с паводком находится на контроле

Известно, что за прошедшие сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало. На контроле находятся 3 ситуации в Уфе и Чишминском районе.

Снижение уровня воды наблюдается:

— на реке Белой в городе Ишимбай Ишимбайского района, снижение уровня воды за сутки на 34 см, текущий уровень 130 см, выход реки на пойму 415 см;

— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, снижение уровня воды за сутки на 23 см, текущий уровень 339 см, выход реки на пойму 690 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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