В Башкирии ситуация с паводком находится на контроле

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о паводковой ситуации в регионе.
Известно, что за прошедшие сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало. На контроле находятся 3 ситуации в Уфе и Чишминском районе.
Снижение уровня воды наблюдается:
— на реке Белой в городе Ишимбай Ишимбайского района, снижение уровня воды за сутки на 34 см, текущий уровень 130 см, выход реки на пойму 415 см;
— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, снижение уровня воды за сутки на 23 см, текущий уровень 339 см, выход реки на пойму 690 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.