Врачи Уфы помогли 15-летней девочке с острым лейкозом

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о спасении жизни 15-летней девочки с серьёзным заболеванием. На фоне течения острого лейкоза у подростка развился синдром опухолевого распада.

Фото №1 - Врачи Уфы помогли 15-летней девочке с острым лейкозом

Погибшие злокачественные клетки повредили почки девочки. В течение 20 дней в реанимации подростку провели 2 сеанса заместительной почечной терапии при помощи аппарата «искусственной почки».

Параллельно с интенсивной терапией девочка прошла программную химиотерапию, которая воздействовала на злокачественные клетки, поразившие костный мозг на 96%. На 15-й день их количество составило 0%. Девочку перевели в отделение онкологии и гематологии для продолжения терапии.

В настоящее время она чувствует себя хорошо. Ей предстоит долгое лечение, однако на данный момент угрозы жизни больше нет.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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