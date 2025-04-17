Врачи Уфы помогли 15-летней девочке с острым лейкозом

Параллельно с интенсивной терапией девочка прошла программную химиотерапию, которая воздействовала на злокачественные клетки, поразившие костный мозг на 96%. На 15-й день их количество составило 0%. Девочку перевели в отделение онкологии и гематологии для продолжения терапии.