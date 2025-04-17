Врачи Уфы помогли 15-летней девочке с острым лейкозом

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о спасении жизни 15-летней девочки с серьёзным заболеванием. На фоне течения острого лейкоза у подростка развился синдром опухолевого распада.
Погибшие злокачественные клетки повредили почки девочки. В течение 20 дней в реанимации подростку провели 2 сеанса заместительной почечной терапии при помощи аппарата «искусственной почки».
Параллельно с интенсивной терапией девочка прошла программную химиотерапию, которая воздействовала на злокачественные клетки, поразившие костный мозг на 96%. На 15-й день их количество составило 0%. Девочку перевели в отделение онкологии и гематологии для продолжения терапии.
Фото: министерство здравоохранения РБ.