В Уфе загорелся цех по производству лодок

Сегодня, 17 апреля, жители Уфы заметили сильный дым. Оказалось, огнём охватило цех по производству лодок ПВХ на улице Турбинной.
Как сообщили в МЧС региона, площадь пожара составила 400 кв.м. На место происшествия направили 37 специалистов и 10 единиц техники. Пожар тушили по повышенному рангу.
На место также выехала группа беспилотных авиационных систем для мониторинга обстановки и передвижная лаборатория, которая займется замерами вредных веществ в воздухе.
Пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.