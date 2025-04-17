В Башкирии задержали тракториста с фальшивыми правами

В Башкирии сотрудники ГАИ задержали тракториста с поддельными правами. Инцидент произошёл на улице Новостройка в селе Кутерем Калтасинского района. 28-летний мужчина управлял трактором марки «ЮМЗ», когда его остановили для проверки документов.

Как сообщил глава ГАИ региона Владимир Севастьянов, при проверке выяснилось, что водительские права являются поддельными, так как информация по номеру удостоверения не совпадала с данными в базе МВД. Выяснилось, что фальшивые права он приобрел в интернете в апреле этого года.