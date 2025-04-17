В Башкирии задержали тракториста с фальшивыми правами

В Башкирии сотрудники ГАИ задержали тракториста с поддельными правами. Инцидент произошёл на улице Новостройка в селе Кутерем Калтасинского района. 28-летний мужчина управлял трактором марки «ЮМЗ», когда его остановили для проверки документов.

Фото №1 - В Башкирии задержали тракториста с фальшивыми правами

Как сообщил глава ГАИ региона Владимир Севастьянов, при проверке выяснилось, что водительские права являются поддельными, так как информация по номеру удостоверения не совпадала с данными в базе МВД. Выяснилось, что фальшивые права он приобрел в интернете в апреле этого года.

Тракториста доставили в местный отдел полиции для дальнейшего расследования, а трактор поместили на спецстоянку. Поддельные документы были изъяты. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.

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