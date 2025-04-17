Стерлитамак отправил в зону СВО очередной гумконвой

Стерлитамак отправил 15-й гуманитарный конвой в зону спецоперации. Под руководством главы администрации Стерлитамака Эмиля Шаймарданова в населённые пункты ЛНР доставили две фуры с 40 тоннами груза — это коптеры, высокопроходимая техника, спецсредства, генераторы, 4 автомобиля и мотоцикл.