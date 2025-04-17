В Уфе женщина подожгла автомобиль и напала на соседку

Горячая месть: в Уфе женщина подожгла автомобиль, а потом напала на соседку. И на то у нее были причины. Но речь не о банальной ревности или любовном треугольнике. Дело в том, что нападавшая винит свою соседку в разрушении ее семьи. Пенсионерка была свидетелем в бракоразводном процессе антигероини нашего следующего сюжета.

Прилично одетая женщина поливает машину на паркинге из бутылки. Кажется, что она собирается протереть перед поездкой лобовое стекло или капот. Но то, что она задумала, станет понятно спустя минуту. Как только женщина поджигает автомобиль.

И вместо того, чтобы пуститься в бега, поджигательница спокойно отходит в сторонку и мирно наблюдает за тем, как машину пытаются потушить. А потом как будто высматривает кого-то среди выбегающих соседей. А когда нужный человек появляется в дверях — нападает на него.

Нападавшая — 36-летняя уфимка Лилия. Пострадавшая — 70-летняя пенсионерка Римма Миколасовна. Они знакомы и даже проживали в одном подъезде. Оказывается, что их история взаимоотношений берет начало еще в 2022 году. Тогда у поджигательницы начал рушиться брак.

Развод проходил тяжело — на стороне ее мужа оказалась пострадавшая — Римма Пакинас. Именно она выступила свидетелем в суде и поддержала мужчину. Нападавшая после того случая переехала, но обиду затаила.

Эти кадры были сделаны в прошлом году. Тогда поджигательница подкараулила Римму Миколасовну в подъезде и нанесла ей несколько ножевых ранений. Соседка чудом выжила, а женщина оказалась под следствием. Казалось бы, всё: расследование, дело в полиции, новые границы. Но не тут-то было.

Дебоширку Лилию знал весь дом. На неё даже жаловались в компетентные органы. Соседи все как один говорят, что вела асоциальный образ жизни. Поджигательницу задержали прямо на месте преступления и доставили в отдел полиции. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело.