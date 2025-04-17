В Башкирии на тракториста упал мусорный контейнер

В Кушнаренковском районе на машиниста трактора упал мусорный бак. Как сообщили в пресс-служба СУ СКР по РБ, в ноябре прошлого года работнику одной из компаний был причинен тяжкий вред здоровью.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за отсутствия инструктажа по охране труда и контроля знаний техники безопасности у работника.