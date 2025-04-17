В Башкирии на тракториста упал мусорный контейнер

В Кушнаренковском районе на машиниста трактора упал мусорный бак. Как сообщили в пресс-служба СУ СКР по РБ, в ноябре прошлого года работнику одной из компаний был причинен тяжкий вред здоровью.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за отсутствия инструктажа по охране труда и контроля знаний техники безопасности у работника.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего и сбора доказательств. По итогам расследования будет дана правовая оценка руководству и сотрудникам компании, ответственным за обеспечение соблюдения требований охраны труда.