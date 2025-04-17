В Уфе открыли второй корпус Центра «Защитник» для контрактников

У меня все товарищи уже там, я тоже вот еду. Это решение зрело два года, несколько раз передумывал, но на днях решил, что время пришло. На гражданке я работал менеджером на складе крупной торговой сети, уже бывшие коллеги поддержали меня, ждут обратно с победой. Мать, конечно, немного расстроилась, а отец похлопал по плечу и сказал, что все будет хорошо. Когда подписывал контракт чувствовал немного мандраж, а теперь спокойно себя чувствую.

Владимир, житель г.Уфы