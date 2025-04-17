В Уфе открыли второй корпус Центра «Защитник» для контрактников

В Уфе в связи с ростом числа желающих заключить контракт был открыт второй корпус пункта отбора «Защитник». Новый корпус вмещает до 136 человек, сообщили в «Башинформе».
Напомним, Центр «Защитник» был открыт осенью 2024 года на базе санатория «Черемушки». Он стал единым пунктом, где за сутки можно оформить все необходимые документы, пройти медицинскую комиссию и подписать контракт. Ежедневно сюда прибывают десятки жителей из разных регионов, в том числе иностранцы. Увеличение числа желающих подписать контракт связано с информацией о предстоящих мирных переговорах.
Один из новобранцев, Владимир, рассказал о своем решении. Он отметил, что пребывал в раздумьях на протяжении двух лет, но теперь уверен, что готов.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: bashinform.ru