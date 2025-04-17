В Уфе открыли второй корпус Центра «Защитник» для контрактников

В Уфе в связи с ростом числа желающих заключить контракт был открыт второй корпус пункта отбора «Защитник». Новый корпус вмещает до 136 человек, сообщили в «Башинформе».

Фото №1 - В Уфе открыли второй корпус Центра «Защитник» для контрактников

Мы открыли этот корпус, чтобы не было проблем с размещением из-за роста числа желающих подписать контракт. Здесь все условия, чтобы переждать, пока готовятся документы – кровати, чистое постельное белье, душевая и мыльно-рыльные принадлежности, трехразовое горячее питание, все бесплатно. Все, кто прибывает, могут спокойно разместиться.

Фадис Султанов, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации

Напомним, Центр «Защитник» был открыт осенью 2024 года на базе санатория «Черемушки». Он стал единым пунктом, где за сутки можно оформить все необходимые документы, пройти медицинскую комиссию и подписать контракт. Ежедневно сюда прибывают десятки жителей из разных регионов, в том числе иностранцы. Увеличение числа желающих подписать контракт связано с информацией о предстоящих мирных переговорах.

Один из новобранцев, Владимир, рассказал о своем решении. Он отметил, что пребывал в раздумьях на протяжении двух лет, но теперь уверен, что готов.

У меня все товарищи уже там, я тоже вот еду. Это решение зрело два года, несколько раз передумывал, но на днях решил, что время пришло. На гражданке я работал менеджером на складе крупной торговой сети, уже бывшие коллеги поддержали меня, ждут обратно с победой. Мать, конечно, немного расстроилась, а отец похлопал по плечу и сказал, что все будет хорошо. Когда подписывал контракт чувствовал немного мандраж, а теперь спокойно себя чувствую.

Владимир, житель г.Уфы

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: bashinform.ru

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