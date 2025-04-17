В Башкирии 19-летний парень до смерти избил сожителя матери

В Октябрьском осудят 19-летнего парня за смертельное избиение мужчины. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, в декабре 2024 года между обвиняемым и сожителем его матери произошел конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры парень нанес несколько ударов руками и ногами в область головы и тела жертвы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.