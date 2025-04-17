Радий Хабиров поздравил команду программы «Республика LIVE #дома» с тысячным выпуском

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с творческой командой передачи «Республика LIVE #дома», которая выходит на телеканале БСТ. Поводом послужило то, что в апреле в свет вышел 1000-й выпуск проекта. Программа выходит с ноября 2018 года и главным образом показывает работу руководителя региона. Формат создает эффект присутствия для зрителей.
Диалоги, окружающая обстановка, посещение объектов — в передаче нет ни одного постановочного кадра, всё снимается в режиме реального времени. Рабочие поездки главы республики по районам, где решаются проблемы и намечаются пути развития, зарубежные встречи, яркие моменты крупных событий, как, например, Всемирная фольклориада, отправка башкирских батальонов на слаживание и посещение Радием Хабировым бойцов в зоне СВО. Всё для того, чтобы жители республики не упустили ничего важного. На встрече затронули дальнейший путь развития проекта.
Также было отмечено, что передача имеет высокие рейтинги. В ходе встречи Радий Хабиров вручил творческой команде государственные награды и пожелал дальнейших успехов. Оригинальные выпуски программы выходят на телеканале БСТ четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Также повторы есть на телеканалах БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», ОТР.