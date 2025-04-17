Радий Хабиров поздравил команду программы «Республика LIVE #дома» с тысячным выпуском

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с творческой командой передачи «Республика LIVE #дома», которая выходит на телеканале БСТ. Поводом послужило то, что в апреле в свет вышел 1000-й выпуск проекта. Программа выходит с ноября 2018 года и главным образом показывает работу руководителя региона. Формат создает эффект присутствия для зрителей.

Диалоги, окружающая обстановка, посещение объектов — в передаче нет ни одного постановочного кадра, всё снимается в режиме реального времени. Рабочие поездки главы республики по районам, где решаются проблемы и намечаются пути развития, зарубежные встречи, яркие моменты крупных событий, как, например, Всемирная фольклориада, отправка башкирских батальонов на слаживание и посещение Радием Хабировым бойцов в зоне СВО. Всё для того, чтобы жители республики не упустили ничего важного. На встрече затронули дальнейший путь развития проекта.

Глава региона на встрече сейчас поручил нам подумать над тем, как поменять программу «Республика Live» дальше. Упор рекомендовали нам делать на общение с жителями. Именно так мы и будем поступать дальше. Елена Прочаковская, автор проекта «Республика Live #Дома»