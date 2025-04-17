В Башкирии осудили студентку за ложный донос об изнасиловании

Стерлитамакский городской суд признал виновной 18-летнюю студентку по статье «заведомо ложный донос». Как стало известно, инцидент произошел 1 января 2025 года.
Парень, находясь в подъезде дома, нанес девушке телесные повреждения и разбил ее телефон. После этого они помирились, и, под воздействием алкоголя, студентка вступила в интимную связь со своим парнем по обоюдному согласию. Однако, вспомнив о конфликте в подъезде, она решила обратиться в полицию с обвинением об изнасиловании.
В ходе доследственной проверки девушка призналась, что она солгала и ошибочно выставила молодого человека насильником. На судебном заседании студентка признала свою вину. В результате ее оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос.