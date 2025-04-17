В Башкирии осудили студентку за ложный донос об изнасиловании

Парень, находясь в подъезде дома, нанес девушке телесные повреждения и разбил ее телефон. После этого они помирились, и, под воздействием алкоголя, студентка вступила в интимную связь со своим парнем по обоюдному согласию. Однако, вспомнив о конфликте в подъезде, она решила обратиться в полицию с обвинением об изнасиловании.