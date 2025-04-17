В Уфе таксист спас пожилую пассажирку от мошенников

В Уфе таксисту удалось защитить от мошенников 75-летнюю пассажирку. Об этом рассказали в МВД региона.

Полиции пострадавшая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал о некой дополнительной выплате к пенсии. Чтобы получить деньги, пенсионерке сказали проехать банк с паспортом. Неизвестные вызвали женщине такси, а водитель заметил, что пенсионерка ведет себя взволновано.