В Уфе таксист спас пожилую пассажирку от мошенников

В Уфе таксисту удалось защитить от мошенников 75-летнюю пассажирку. Об этом рассказали в МВД региона.
Полиции пострадавшая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал о некой дополнительной выплате к пенсии. Чтобы получить деньги, пенсионерке сказали проехать банк с паспортом. Неизвестные вызвали женщине такси, а водитель заметил, что пенсионерка ведет себя взволновано.
Таксист сразу понял, что с женщиной говорят мошенники. Он остановил автомобиль, объяснил происходящее пассажирке и доставил её в отдел полиции.