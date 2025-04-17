В Уфе снизили максимальную скорость для электросамокатов. Кикшеринговые компании ограничили скорость транспортных средств до 20 км/ч.
Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам.
В ГАИ Уфы напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного пользования современными средствами передвижения, помнить о недопущении использования сотовых телефонов при передвижении, о запретах выезда на проезжую часть, управления СИМ в нетрезвом состоянии и недопустимости присутствия двух человек на одном электросамокате. Пересекать проезжую часть на пешеходных переходах, только спешившись.
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