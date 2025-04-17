В Уфе бойцы СВО отправились на передовую после отпуска

Очередная группа военнослужащих сегодня отправилась в зону спецоперации после двухнедельного отпуска. По традиции, церемония проводов состоялась на площади перед «Уфа-ареной». Бойцы большую часть времени провели дома, с родными и близкими. Сейчас возвращаются к выполнению государственной задачи в боевом расположении духа.

Бойцы доберутся до конечного пункта на специально выделенных для этого автобусах. В республике организована поддержка для военнослужащих как здесь, на родине, для близких и семей бойцов, так и на передовой — из Башкортостана регулярно отправляют гумконвои со всем необходимым.