В Уфе в центре «Защитник» открылся второй корпус для будущих контрактников

В уфимском центре «Защитник» открылся второй жилой корпус. Там могут разместиться желающие подписать военный контракт, у которых потеряны документы и их нужно восстановить для оформления. Корпус может принять до 130 человек.

Там есть все условия для проживания. Кандидаты могут приехать, получить консультацию, пройти медкомиссию, восстановить документы. Все решается оперативно на месте.