В Уфе в центре «Защитник» открылся второй корпус для будущих контрактников

В уфимском центре «Защитник» открылся второй жилой корпус. Там могут разместиться желающие подписать военный контракт, у которых потеряны документы и их нужно восстановить для оформления. Корпус может принять до 130 человек.
Там есть все условия для проживания. Кандидаты могут приехать, получить консультацию, пройти медкомиссию, восстановить документы. Все решается оперативно на месте.
Центральный пункт отбора, который находится под Уфой, работает в режиме одного окна, принимает мужчин до 65 лет, пребывающих в запасе, а также не проходивших военную службу, готовых поступить на службу по контракту и уехать в зону СВО. Прописка в Башкортостане не обязательна. Пункт принимает жителей любых регионов.