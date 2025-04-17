В Башкирском театре оперы и балета состоялась премьера концерта фортепианного трио

В Башкирском театре оперы и балета состоялась премьера концерта камерной музыки в исполнении фортепианного трио. Перед зрителями выступили заслуженные артисты республики Алсу Петренко, рояль, Рустем Хамидуллин, виолончель, партию скрипки исполнил артист Академического симфонического оркестра Башкортостана Наснбилиг Та.
Мастера сцены исполнили произведения Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова и сонату Баха. Свой выбор программы музыканты связали с желанием продемонстрировать слушателю камерную музыку для фортепианного трио во всём своём стилистическом разнообразии.