В Башкирском театре оперы и балета состоялась премьера концерта фортепианного трио

В Башкирском театре оперы и балета состоялась премьера концерта камерной музыки в исполнении фортепианного трио. Перед зрителями выступили заслуженные артисты республики Алсу Петренко, рояль, Рустем Хамидуллин, виолончель, партию скрипки исполнил артист Академического симфонического оркестра Башкортостана Наснбилиг Та.