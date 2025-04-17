В Уфе 17-летний подросток купил машину и ездил на ней без прав

В Уфе задержали 17-летнего подростка, который самостоятельно приобрел автомобиль и ездил на нем без водительских прав. Школьника поймали автоинспекторы на улице Сельской Богородской за рулем «Лады Калины».

По данным ГАИ, с подростком и его родителями провели профилактическую беседу, в которой пояснили, что право вождения легкового автомобиля имеют только лица старше 18 лет, имеющие соответствующее удостоверение.

В отношении подростка составили административный протокол. Автомобиль отправили на спецстоянку. Также рассматривается вопрос о возможном привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Дело будет передано в комиссию по делам несовершеннолетних.