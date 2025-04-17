В Башкирии появятся новые базы отдыха и предприятия

В Башкортостане могут появиться новые базы отдыха, промышленные предприятия и логистические центры. Инвестиционные проекты на более чем миллиард рублей были представлены на совещании в формате «Инвестчас», который провёл Радий Хабиров.

Статус приоритетного в том числе был представлен проекту строительства в Архангельском районе семейной базы отдыха «Инзерское плато». Здесь смогут пройти реабилитацию дети с ОВЗ, а также участники СВО после ранений. Проект представил заместитель директора компании «НОВО-Групп», ветеран специальной военной операции Антон Теплов.

Инвестор при поддержке Корпорации развития республики уже подобрал площадку для размещения рекреационных объектов. На ней планируют возвести жилые модули, здание кафе-ресторана, оздоровительные блоки, оборудовать зоны отдыха и занятий спортом, проложить экотропы.