Проблему дольщиков «Гранд Строй» из Башкирии взяли на федеральный контроль

Проблему пострадавших от недобросовестного застройщика «Гранд Строй» взяли под контроль на федеральном уровне. Напомним, около 200 семей из разных уголков республики, Челябинской области и Москвы остались без жилья. Люди, поверив яркой и красочной рекламе, вложились в строительство частных домов. Поначалу застройщик возводил объекты, но на какой-то момент работы остановились под предлогом внутренней аудиторской проверки.
На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Генерального директора уфимской компании Александра Давлетова объявили в розыск. В последний раз застройщик выходил на связь через мессенджер «Телеграм», но вскоре удалился из общего чата и продал свой «канал».
Пострадавшие продолжают обращаться в суд, чтобы компенсировать расходы. Однако они столкнулись с рядом сложностей. У многих заказчиков уже вышли сроки, им необходимо отчитаться перед банком о том, что строительство закончено. А если дома не построены, это значит, что заёмщики нарушили условия договора. Из-за этого люди вынуждены платить порядка 20% — по полной ставке. Сейчас пострадавшие пытаются добиться отсрочки.